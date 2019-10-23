台灣媳婦福原愛代言東奧桌球手遊。

2020東京奧運官方授權遊戲上市了，其中桌球項目找來「台灣媳婦」福原愛代言，她今天在臉書上邀請球迷一起來對戰。

這款遊戲收錄了包含田徑、游泳、球技等在全球廣受喜愛的15種競技項目，簡單的操作方式任誰都能輕鬆地遊玩，同時又具有極富深度的遊戲性，不論是初次接觸遊戲的新手或是已經十分擅長遊戲的老手，都能盡情享受奧運競技的樂趣。

以虛擬人物自訂功能創造自己的分身，可自由組合各式各樣的部件，即可創造出自己專屬的虛擬人物，除了眼部、鼻部、口部等基本的部件之外，還有眼鏡、鬍子、臉部彩繪、慣用手等豐富的細節項目可供調整。此外，遊戲中還準備了超過100種的豐富服裝，玩家們可用來編輯出更加多樣化的視覺效果。

舉行開幕式與田徑的「奧運會主會場（新國立競技場）」以及游泳的「東京水上運動中心」等實際存在的競技場全都完整重現。

福原愛不但代言，並且在臉書分享手遊影片，教導球迷如何成為頂尖高手，另一位日本名江平野美宇也將以虛擬角色出現在遊戲當中。

(中時電子報)