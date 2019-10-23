台中市政府環保局23日在太平區體育場舉行清潔隊員節慶祝活動，各區清潔隊員大秀創意，將平凡無奇的塑膠袋等回收物，剪裁設計成主題服裝。（馮惠宜攝）

10月25日是清潔隊員節，台中市政府環保局23日在太平區體育場舉行慶祝活動，各區清潔隊員大秀創意，將平凡無奇的塑膠袋等回收物，剪裁設計成主題服裝。台中市長盧秀燕到場向每位隊員致敬，肯定他們是維護市容環境的城市英雄，並強調，市府已爭取4千多萬元補助經費，將讓老舊的隊部環境煥然一新。

這場慶祝活動搭配園遊會舉行，近4000位隊員齊聚一堂，熱鬧非凡；各區清潔隊進場時，充滿創意的舞蹈表演與精神喊話，讓活動再掀高潮。市府頒獎表揚168位績優清潔隊員，盧秀燕盧也逐一與各區隊員握手合照，感謝他們辛勤付出。

盧秀燕指出，全市隊員齊聚一堂，市府代替市民向大家表達最誠摯的感謝；由於台中人口不斷增加，每位隊員工作負擔也越加繁重，市府重視清潔隊員權益，將持續編列經費，提供更優的工作環境與條件。

環保局長吳志超表示，各區清潔隊部辦公室多是老舊簡易空間，今年市府向中央成功爭取4620萬8800元補助，將用於添購工作制服、洗衣機、改善老舊廁所等，讓清潔隊辦公環境再提升。

獲頒績優清潔隊員共196位，其中年資20年的東南區隊員蔡如芳，長期耐心地向資源回收個體戶宣導，做好回收雜物、不亂堆置路邊等觀念，積極維護巷弄整潔及民眾出入安全。

擔任垃圾車駕駛28年的沙鹿區隊員陳欣隆，徹底落實清潔車安全檢查工作，執勤時也常對老弱婦孺主動協助關懷；烏日區隊員吳秉豐擔任掃街車駕駛，穿梭在各大馬路，車速控制時速15公里以下，展現高抗壓性及耐心，對工作使命必達。

(中時 )