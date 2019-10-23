冬天殺羊進補？花蓮壽豐鄉米棧村20日清晨時分驚傳槍響，2隻於山區牧場飼養的山羊遭人射傷，陳姓飼主表示，2羊價值逾11萬，其中一頭已傷重死亡，另一隻也食不下嚥。警方到場初步勘查後，並無發現彈頭等跡證，飼主也無結怨，至於是否為虐待動物案件，則需近一步調查。
陳姓飼主說，當天6時40分許聽見牧場處疑似傳來槍響，「碰！碰！兩聲」，他很怕自己被射傷，確認無動靜後才外出查看，卻看見兩隻山羊被射傷，雙雙倒臥地面，後腿與肩部被射出坑洞，不斷冒出鮮血。
飼主表示，其中一隻飼養2年要價1.5萬的山羊傷重死亡，另一隻價值10萬的7年種羊則毫無胃口進食，恐怕也撐不下去了，調閱監視影像後發現，當時兩羊出門覓食，忽有車輛經過門口，接著就傳出槍響。
警方獲報到場勘驗，現場並無找到類似鋼珠或子彈類跡證，飼主也表示沒有與人結怨，應該非尋仇，警方不排除為特定人士刻意以羊試射虐待動物，目前正與動植物防疫所人員展開調查。
(中時 )
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