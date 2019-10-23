台北市在陳水扁時代頒布的民國83年前既存違建不拆的行政命令，恐將廢除！台北市長柯文哲23日在北市維護公安督導會報中表示，這項行政命令不合理，計畫以行政命令廢止從扁市府時代就延襲迄今的83年前違建不拆的規定。

台北市消防局在公安督導會報中，分析北投明德路一起民宅死亡火警原因指出，火警現場為一座鐵皮建築。柯文哲聞訊後相當訝異，直問為何北市還有鐵皮建築？此一建築是否違章？

消防局指出，這棟鐵皮屋為83年前興建的違章建築，根據市府的行政命令屬於不拆的違建，對此柯文哲表示，陳水扁可以大筆一揮，就畫定了83年前違建不拆的行政命令，實在不合理，他有意以另一項行政命令，廢除陳水扁時代沿襲迄今的違建拆除標準。

目前北市處理83年12月31日以前已存在之既存違建，以拍照列管列入分類分期處理，對此柯文哲曾數度表示，即使83年以前之既存違建，只要涉及有影響公安之違建，基於保障市民生命財產之安全，都會列為優先拆除標的。

對於83年前鐵皮違建再傳死亡意外，柯文哲今表示，他可以用新的行政命令，推翻以前舊的行政命令。有意全面推翻83年前違建不拆的「默契」。

(中時 )