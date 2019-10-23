美國F-22戰機

一款外形奇特的新型無人機18日現身西安航展，這款由西安翔宇航空科技打造的亞音速隱形無人機正在研發階段。而在這次航展上亮相的，是1比2的縮小試驗模型，用來進行初期的飛行驗證和試驗。

據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，從外形來看，這款新型隱形無人機頭部呈菱形，酷似F-22和殲-20等隱形戰機，而機身整體則採用了類飛翼式的「翼身融合體」佈局，機體非常寬大，同時兼具極佳的氣動性能和隱形性能。

分析指出，最奇特的，莫過於它的尾翼，與通常採用外傾雙垂尾的隱形戰機，如F-22等不同，新型隱形無人機採用了罕見的內傾雙垂尾。據翔宇公司技術人員說，這主要是出自機動性能考量。在設計之初，他們的確考慮過採用穩妥，並常見的外傾雙垂尾佈局，其中垂尾在一定條件下充當平尾，提供俯仰機動控制能力。不過，在吹風和試飛中發現，垂尾的作用與機動性有所矛盾。為此，他們改用了內側傾雙垂尾，以確保飛機的高機動性。

而這款無人機外形設計會如此奇特，根本原因在於它是專門應解放軍防空作戰需求而研製的靶機。所謂靶機，主要是供空軍、陸軍防空部隊的防空高炮、飛彈部隊進行防空作戰訓練。早期的靶機，主要是模仿敵方實際空中目標的飛行參數和雷達、紅外等特徵，只要像就可以了。

不過，隨著解放軍對防空反導作戰認識提高和技術水準進步，後來的靶機變得日益複雜。從簡單的飛行，到能模仿目標的高機動戰術動作，後來又要求它具備目標應有的「對抗能力」。換句話說，靶機不但要能飛，還得要能投彈。為了有效模仿新一代戰機，新靶機就必須「既能隱形」，「又能攜帶武器」，類比目標投彈功能，讓防空部隊能進行「針對敵方目標」的防空訓練。

(中時電子報)