大陸目前普遍使用太陽能低位視頻智慧辨識系統，早已結合電子支付。(圖/民眾提供)

台北從2014年起，自詡要成為首都智慧城市，然而地小人稠的台北，最大問題就是路邊停車，目前台北市就有數千個地磁感應裝置，都是為了解決停車收費問題，但這做法真的智慧嗎？

最近有經常往來兩岸的民眾反應，其實類似地磁感應裝置的系統，大陸早在數年前就已汰換，開始採用技術較為良好的太陽能低位視頻，或高位視頻的智慧辨識系統，更結合電子支付及APP，北市在邁向智慧城市的當下，使用的停車地磁，卻可能是別城市的過時產品，這種政策令人不解。

據了解，目前北市一共約有46000個路邊停車格，過去都採人工開單方式，但人工開單的問題，無法精準得知車輛確實停靠的時間，若是裝設地磁感應於停車格，這些地磁雖可以回傳停車格使用情形還有時間紀錄，但仍需人工開單，就智慧停車系統而言，不能做到車牌辨識並結合電子支付，就不能算真智慧，也有相關專業人士認為，這樣的智慧地磁感應設備，在現代科技化的時間不夠貼近人性。

據相關專業人士透露，地磁感應裝置一顆可能要五千元，智慧停車柱要價更高，這在大陸都算是過時的產品。而台灣的路邊智慧停車系統，或許比不上歐美先進國家的系統，但也不應該落後大陸或其他國家太多，如果台灣要創新的科技，應先向其他國家考察判斷後，再挑選適合台灣使用的系統，否則雖有智慧系統之名，卻還要叫人工來開單，就太奇怪了。

(中時電子報)