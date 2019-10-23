3號橋於23日通車，工程進度為97％，其餘項目為粉刷與表層美化工作，基於市民交通需求，在確認安全無虞後，正式通車。

3號橋與國福大橋相繼通車，目前市區內只剩尚志橋尚未完成工程，花蓮市長魏嘉賢表示，明年連假多，若12月不動工，待農曆年後又碰到防汛期無法施作，因此計畫一次到位，讓陣痛期縮至最短。（王昱凱攝）

花蓮市內尚志、國福與3號橋0206震後挹注3680萬元修繕，國福大橋日前通車，3號橋進度逾97％，市長魏嘉賢表示，考量民眾交通需求，在安全評估無虞後、即刻通車，剩餘尚志橋則預計12月動工，將影響農曆年節交通，但「一次痛完」解決交安問題，才是根本作法。

3號橋4月投入1441萬元維修，因無法查詢設計圖，只能憑肉眼勘查，動工後才發現內部損毀情況，且橋為1993年所建，安全法規與現行有所出入，其中防止橋面落下規範長度為81.18公分，實際卻只有80公分，導致計畫變更延長工期。

建設課長徐國城表示，防落機制為震災橋面晃動時，下方支撐處有足夠面積撐托橋面，不至於整個傾倒。工程於橋墩於橋台處皆新增30公分防落長度，此外路面與橋體接合處壓力大，採齒形伸縮設計，橋面則施以鉸接版伸縮縫工法，耐震補強層面更新橡膠支承墊與防震版，大大增加安全係數。

魏嘉賢提到，3號橋原預計月底完工通車，但進度超前，剩餘美觀粉刷項目可以循序漸進，在評估後當以民眾交通所需為先，故23日吊除護欄開放通車。

魏嘉賢表示，尚志橋正動工自來水管道工程，依法11月防汛期後才能破堤維修，預定耗時3至5月完成，勢必跨過農曆年節，順延又遇明年汛期無法施作，不如「一次痛到位」，一勞永逸解決交安隱憂。

(中時 )