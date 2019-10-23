台南市長黃偉哲賣力推銷新市毛豆，犧牲色相大口試吃。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲騎攤車展示毛豆系列產品。（劉秀芬攝）

台南市長黃黃偉哲（左五）、農業局長李朝塘（左一）出席毛豆節產業文化活動造勢記者會。（劉秀芬攝）

邁入第11年的台南新市毛豆產業文化活動，今年推出全新的毛豆創意甜點大賽，吸引29組甜點愛好者參賽，11月2日將於南科管理局廣場舉辦緊張刺激的決賽；備受親子喜愛的採毛豆體驗，11月9日登場，農會也準備了1000份的毛豆麵供民眾免費品嘗。。

新市區農會23日上午邀台南市長黃偉哲為毛豆代言，宣傳毛豆產業文化活動。黃偉哲說，今年台灣農產外銷金額近1300億元，成長了9.8％，是農委會與各單位及農民朋友努力成果，銷售農產品是不分藍綠的，希望藍的市長或是綠的市長一起來為農民努力，相信這才是農民共同的期待。

「佛要金裝、人要衣裝」，黃偉哲也讚賞新市農會毛豆產品新包裝，不但有英文標示，產品圖騰中隱藏MIT字樣，還有食用方式圖案，方便向國際買家及外國朋友介紹毛豆農產品。

新市區農會總幹事李美嬅表示，今年活動分兩周舉行，11月2日有毛小孩公益認養活動及創意甜點決賽，有大專相關科系、烘焙坊、愛好甜點的地方媽媽們一起競技。

此外，備受親子喜愛的採毛豆體驗，11月9日於南科實驗中學旁毛豆園舉行，現場還有毛豆親子走秀、毛豆相關產品DIY、農產市集、全國冠軍紅龍果競標活動，農會也準備了1000份的毛豆麵供民眾免費品嘗。

(中時 )