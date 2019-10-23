衛生局派員持續加強屈公病病例住處周邊及社區環境孳生源清除與噴消。（新北市衛生局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市中和區8月26日爆發本土型屈公病，群聚感染者累積達19例，新北市衛生局長陳潤秋今在市政會議表示，最後1例發病至今已監測25天，若明天無新增病例，即可解除疫情列管，但為保險起見，牛埔山國強嶺周邊步道管制預計28日解除，本周末將再進行一次大規模噴消孳清。

今年全台本土屈公病共21例，包括新北20例、北市1例，7月土城為第1例，8月中和疫情爆發後引發群聚感染，北市唯一一起病例也與中和有關，新北市衛生局將中和牛埔山國強嶺周邊步道列為疫情高風險區，管制人員進出至今，並持續加強病例住處周邊及社區環境孳生源清除與噴消。

陳潤秋表示，屈公病疫情列管依疾管署規定須監測26天，今天距離最後1起病例發病，已監測25天，若明天無新增病例，將可解除疫情列管，牛埔山國強嶺周邊步道管制也預計在28日解除，開放前將再進行一次大規模噴消孳清。

(中時 )