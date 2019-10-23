新北市中和區8月26日爆發本土型屈公病，群聚感染者累積達19例，新北市衛生局長陳潤秋今在市政會議表示，最後1例發病至今已監測25天，若明天無新增病例，即可解除疫情列管，但為保險起見，牛埔山國強嶺周邊步道管制預計28日解除，本周末將再進行一次大規模噴消孳清。
今年全台本土屈公病共21例，包括新北20例、北市1例，7月土城為第1例，8月中和疫情爆發後引發群聚感染，北市唯一一起病例也與中和有關，新北市衛生局將中和牛埔山國強嶺周邊步道列為疫情高風險區，管制人員進出至今，並持續加強病例住處周邊及社區環境孳生源清除與噴消。
陳潤秋表示，屈公病疫情列管依疾管署規定須監測26天，今天距離最後1起病例發病，已監測25天，若明天無新增病例，將可解除疫情列管，牛埔山國強嶺周邊步道管制也預計在28日解除，開放前將再進行一次大規模噴消孳清。
(中時 )
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