張書豪與歐陽妮妮因合作偶像劇《腦波小姐》燃愛火，今年五月被抓包一起到峇里島度假，七月又被《時報周刊》直擊「妮豪戀」已甜蜜到「一刻都不想分開」的地步。人正在加拿大與陳妍希一起拍戲的張書豪，22日過31歲生日，他23日下午在臉書公開疑似歐陽家小女兒歐陽娣娣傳給他的祝福簡訊截圖，簡訊中提到「跟姐姐甜甜蜜蜜」、「快點把姐姐娶回家 」，他則回「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上姊姊然後多了你們」，毫無包袱等於正式大方認愛！

張書豪公開與妹妹的對話截圖。（取材臉書）

張書豪在臉書寫「我最愛的兩個寶貝！」，並隨文附上兩張截圖，簡訊中的「妹妹」寫著「我親愛的哥哥，生日快樂」，他回「 歐買尬！哥哥終於等到了，開心慘了！」妹妹又祝他「天天開心」、「跟姐姐甜甜蜜蜜」，並說「希望還可以跟你一起過好多次生日。快點把姐姐娶回家。想你喔」、「等我交到男朋友，我們三個跟各自男朋友帶著媽媽出去玩。」顯然是女友歐陽妮妮的小妹歐陽娣娣傳的生日祝福訊息，言語互動中可見張書豪與歐陽妮妮戀情愈來愈穩定，與歐陽家人的好感情可見一斑。

張書豪公開與妹妹的對話截圖。（取材臉書）

張書豪也回覆：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上姊姊然後多了你們，哥哥沒有什麼特別的願望，就是我愛的你們大家都平安健康 可以的話事業順利，而人生真的有很多東西很誘人，很想追求，但相信哥哥，好好的跟愛的人互相陪伴走一輩子，才是最珍貴的！所以我一直很珍惜你們！愛你們！謝謝妳的祝福。」

(中時 )