家家推出新專輯《我想要的I, Me, Mine》，日前赴POP Radio《依同開Mic辣》與主持人李明依、蔣同慶分享錄製過程，聊到這次如願和金曲歌王方大同合作，家家透露自己與方大同相處「就是迷妹」，在錄音室都害羞到放不開，「我連喝水的咕嚕聲被他聽到都很害羞」。

家家帶新專輯《我想要的I, Me, Mine》來到POP Radio，跟主持人李明依（左）、蔣同慶（右）分享。（POP Radio提供）

五月天瑪莎3度擔任家家專輯音樂總監，家家笑說「瑪莎以為跟方大同邀歌一定會是〈愛愛愛〉那種歌」，心想讓家家唱R&B很不錯，結果收到〈在家裡〉，瑪莎就覺得「方大同最近還好嗎？是有入定嗎？」原來方大同想嘗試「比較台味」的歌曲，讓家家唱像台語歌的風格，瑪莎跟家家聽完都覺得很好，而且歌曲仍有方大同的獨特色彩，她表示〈在家裡〉越聽越可愛，推出後也受到很多人喜歡。

家家透露新曲錄製遭瑪莎要求更性感一點，讓她直呼困難。（POP Radio提供）

在專輯中她重新翻唱天后歐陽菲菲的〈擁抱〉，雖然是家家從小的愛唱曲，家家笑說「瑪莎一直要求我更性感一點」，還強調要有「想挽留對方又覺得不行」的情緒，讓家家直呼難揣摩，因自己個性很瀟灑，覺得「你要走就走呀！衣服穿一穿趕快走，也不用等到天亮」。家家透露保養喉嚨方式「睡眠就是最好的保養」，近期宣傳期太忙，就覺得喉嚨有點疲乏。家家新歌巡迴演唱會，11月1日台北Legacy、11月16日台中Legacy、11月24日高雄海流館，詳情可上家家及相信音樂臉書專頁查詢。

(中時 )