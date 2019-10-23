安宰賢刪光IG。（圖／翻攝自aagbanjh IG）

34歲具惠善和32歲安宰賢結婚3年，今年8月爆兩人婚變，上月具惠善宣告回歸校園，暫退演藝圈。今(23日)她接受專訪，表示因不想讓婚變成為終生的傷疤，決定復出，也透露兩人結婚以來從未吵架，突然「被離婚」覺得很委屈，但現在她已經不愛對方了，決定放下，而安宰賢今則是被發現刪光了所有IG發文，包含過去夫妻倆合影和求婚影片，疑想重新開始。

具惠善最近接受韓媒專訪，透露婚變細節，表示母親當時被確診罹患腦腫瘤，但安宰賢仍堅持立即公開離婚決定，讓具惠善十分火大，才率先透過社群網站發表婚變心情。對於網友負評，具惠善表示她知道有些人認為她的性格「不平凡」，「但當了多年藝人，我知道真相會隨時間一一揭曉，所以會學著不為大眾的反應感到喜悲」。

具惠善更說，過去3年她和安宰賢沒有大吵過，但有一天老公竟對她說「已經沒有心動的感覺」，便開始吵離婚，兩人今年3月關係起了變化，從安宰賢為了拍戲搬出去住後，兩人連絡次數幾乎歸零，最後一次聯繫是安宰賢要求回家拿自己的衣服，「經過這次，我學會要相信自己，而不是相信愛情」，具惠善更說：「我比任何人都希望安宰賢不是以『具惠善丈夫』出名，而是以『安宰賢』三字獲得成功」。

而安宰賢過去常在IG分享閃照，也曾PO出求婚成功影片，今網友發現他突然將所有內容刪光光，疑似想正式揮別過去，迎接新開始。

(中時電子報)