三杯雞是台灣人最具記憶的料理之一，與炒飯結合迸發新滋味，料理者蔣勝淵在微波加熱層面下足苦心，模擬賽制要求，獲得評委一致好評。（王昱凱攝）

美味經典組冠軍宣布，「約翰兄弟」三人雀躍歡呼，二哥蔣勝淵說，他們一開始很怕，因為看到很多飯店名廚參賽，只能盡力做到最好，沒想到以黑馬之姿奪冠。（王昱凱攝）

農糧署舉辦「台灣炒飯王－全民潮飯對決之戰」，東部預賽於23日在花蓮開炒，美味經典組由宜蘭「約翰兄弟」以三杯雞炒飯拿下出征全國賽資格，將於下月21日爭奪炒王之名，優勝者產品也將製成冷凍商品廣售。約翰兄弟二哥蔣勝淵說，三杯雞是台灣最具記憶的味道，只要醬料比例對，很適合大量生產。

農糧署東部分署長陳昌岑表示，國人飲食西化，1970年代每人年耗130公斤白米，如今只剩45公斤，稻米為全台最大宗作物，耕作面積高達27萬公頃，農糧署為喚起國人對白米的記憶，特選兼具平價、大眾與美味的炒飯作為競賽主軸。

美味經典組匯聚宜、花、東15隻堅強隊伍，參賽者需先製作好炒飯，現場進行加溫參賽，完美對照進軍冷凍量販思維，考驗廚師對於料理二次加溫後掌握食材與米飯的功力。

蔣勝淵提到，賽前針對微波下足苦功，模擬冷凍加熱情境，發現三杯雞味道雖會散失3成，但台梗九號稻米Q彈口感與醬料搭配還是非常好吃，很興奮能拿下10萬元分區賽獎金，期待全國賽現場熱炒，更能凸顯三杯雞香氣。

評委之一的台中飯店主廚古傳福說，大家實力伯仲，東區超難評，但約翰兄弟炒飯完美符合80元平價規範，冷凍加熱層面出色，只能忍痛割愛其他人。陳昌岑表示，全國冠軍產品將於遠百、家樂福、大潤發等通路販售，成為忙碌現代人唾手可得的米飯美食。

(中時 )