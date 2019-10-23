面對失智症帶來的各方面退化與不適，其實一些溫和的運動就有幫助。最新研究發現，用椅子取代瑜伽墊，效果超乎你想像。

記憶衰退是失智症的早期症狀之一，除此之外包括語言能力、專注力、視覺認知能力都會在不同階段惡化，更可能導致患者沮喪、避免和社會接觸等心理變化。儘管運動有助於紓緩，但假使行動不便，最好選擇較溫和的運動方式。佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）最新研究發現，利用椅子作為輔助道具來做瑜伽，能幫助已有失智症的長者改善行動能力、有效降低憂鬱，並且增進生活品質。

椅子瑜伽用椅子取代瑜伽墊，但仍保有一般瑜伽的好處。（圖片來源：pixabay）

研究找來31位受試者，其中包括患有阿茲海默症、路易體型失智症（Diffuse Lewy Body Dementia），以及巴金森氏症合併失智症的60歲以上長者。實驗中將這些受試者分組，分別接受椅子瑜伽、音樂治療等課程，每次45分鐘、每天2次，共持續12週。

最後共27位受試者完成全部課程，結果發現接受椅子瑜伽課程的那一組，在生活品質的改善上，成效較高。所謂「生活品質」的評估，是綜合身體狀況、心情、功能能力、人際關係等指標，「生活品質對評估生理心理社會功能，以及行為功能來說，是更全面的指標，」主導研究的朴周永博士（音譯，Juyoung Park, Ph.D）表示。

一般瑜伽對長者可能較吃力，但椅子瑜伽可用椅子輔助站立動作。（圖片來源：pixabay）

對於長者來說，椅子瑜伽可在安全的室內環境進行、對身體的衝擊也相對較低，但仍舊可伸展、強化肌肉，同時提升全身的靈活度，但不像其他運動需要擔心跌倒等風險。這份研究還顯示，椅子瑜伽除了鍛練不同部位的肌肉，同時還能融合放鬆和呼吸的技巧。正確的呼吸和放鬆能減少壓力與焦慮、改善睡眠，並解緩長期性的頭痛。

朴周永博士表示：「很令人興奮的是，有些受試者在椅子瑜伽課程開始前，還在教室裡出現輕微的躁動、遊走等症狀，但是一旦課程開始，老師示範動作後，他們就變得冷靜而專注。」

椅子瑜伽怎麼做？

一般瑜伽的姿勢，許多都能利用椅子完成。（圖片來源：pixabay）

椅子瑜伽和一般瑜伽最大不同，就是以椅子取代瑜伽墊，所以坐在椅子上就能完成，非常適合不能久站或行動不便的人。

例如一般瑜伽常見的前彎動作，就改成坐在椅子，雙腳放在前方正對的另一把椅子上，用雙手碰第二把椅子的椅背。椅子瑜伽對長者來說更安全、對身體的負擔更小，美國關節炎協會更曾證實，椅子瑜伽可紓緩關節炎患者的疼痛。

雖然改良了動作，但一般瑜伽對呼吸、減壓、助眠等好處，椅子瑜伽一樣也有。除了老人家，包括過重人士、平衡感較不好的人，以及上班族，也都很適合椅子瑜伽，利用午休短暫時間，在辦公室就能運動。

如何選擇椅子？

善用椅子，能讓原本較難的姿勢，做起來相對較輕鬆。（圖片來源：pixabay）

椅子瑜伽不需要任何特製設備，手邊的椅子就能用，但一定要選一張堅固、舒適、穩定的椅子，所以附有輪子的椅子並不適合。做每一個動作都要確認屁股已坐穩，可以稍微往前坐一點，但不能影響整體的穩定度。有需要的話也可再準備瑜伽磚，或將瑜伽墊對折墊在腳下，幫助自己坐得更穩。

資料來源： Mind Body Green、 Verywell Fit、Healthline

(中時電子報)