國民黨總統參選人韓國瑜近日下鄉全台跑透透，被問及近日香港反送中的導火線「殺女嫌犯陳同佳」有意來台投案，卻遭蔡政府統一口徑拒絕，態度180度大轉彎，韓說希望執政黨這次能夠幡然醒悟，維護我們國家的主權。對此，港媒就表示，「蔡英文操作『反送中』議題犯大錯，選情可能翻轉」。

陳同佳今日（23日）早上9時在壁屋監獄刑滿出獄，他在香港聖公會教省秘書長、牧師管浩鳴陪同下向傳媒發言，現場聚集大批媒體守候。他向女友潘曉穎家人和香港人致歉，給受害者家屬帶來巨大的傷痛，內心備受自責。他並兩度在媒體前鞠躬道歉。並表示，願來台投案，希望到台灣服刑。受訪結束後，坐管浩鳴的車離開。

港媒中評社今23日發表評論文認為，蔡政府去數月一直試圖從香港的動盪謀取利益，面對願意赴台自首的殺人嫌犯，終於現出原形，露出馬腳。評論稱，殺人棄屍的嫌犯，其後續的「蝴蝶效應」所引發的修例事件，曾讓綠營「撿到槍」，如今可能轉為「踩到大地雷」。

評論還指出，選戰不只要比誰更努力，還要比誰少犯錯。韓國瑜造勢的聲勢勢如破竹，蔡政府藉由「反送中風波」，惡意操作，犯下大錯，將可能使台灣大選選情開始出現變化，出現翻轉可能。

(中時電子報)