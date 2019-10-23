人類賴以為食的農作物有70％要靠蜜蜂等昆蟲授粉，國立自然科學博館與台灣養蜂協會將攜手將在26日舉辦「蜂巢永續」論壇，邀請食農教育及科普教育等專家學者演講，並安排「一窩蜂」展示體驗，推出蜜蜂科普教育及品嚐預購等展示攤位，以深入淺出的方式帶領民眾了解蜜蜂的世界。

科博館表示，全球正面臨極端氣候變遷物種滅絕的威脅，人類賴以為食的農作物當中有70％要靠蜜蜂等昆蟲授粉，聯合國為喚起對全球蜂蜜數量減少及保護蜜蜂的關注於106年宣布，將5月20日定為「世界蜜蜂日」。科博館與台灣養蜂協會為讓民眾了解並重視蜜蜂的環境生態，攜手合辦「蜂巢永續」論壇。

科博館指出，「蜂巢永續」論壇將邀請專家學者於26日針對食農教育及科普教育等議題展開座談及演講。此外，26日及27日將在西屯路入口廣場推出「一窩蜂」展示體驗活動，安排蜜蜂科普教育、蜂產品食農教育、蜂產品展示及品嚐預購等共25個展示攤位。

台灣養蜂協會則指出，蜜蜂除了擔任農作物授粉的生態角色外，蜂蜜及蜂王乳等蜂產品是大自然恩賜的禮物，希望透過教育活動，讓民眾進一步認識蜜蜂等授粉昆蟲，了解它們面臨的環境威脅及生態環境，希望進一步改善蜂群的棲地及生態環境。

(中時 )