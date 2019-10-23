花蓮50歲蔡先生，從事貨運工作20多年，每天長達6小時反覆搬運貨物上下車，證實得了「旋轉肌袖症候群」。慈濟職業醫學科主任劉鴻文建議，平日工作必須作好個人工作防護、改善工作姿勢，經開立職業病評估報告，可協助患者向勞保局申請職業病相關給付，可暫時解除經濟壓力，減輕醫療負擔。

花蓮慈院東區職業傷病防治中心暨職業醫學科主任劉鴻文表示，旋轉肌袖症候群是指肩膀處「旋轉肌群」的肌腱病變，可能出現的病變包含肌腱炎、肌腱撕裂傷或斷裂，其中以棘上肌病變最為常見。為什麼會造成旋轉肌袖症候群，除了自身疾病、退化外，工作中累積性傷害是重要原因之一。

他說，尤其是工作中需要時常手臂、手肘高舉超過肩部的活動、或其他肩膀部姿勢不良的動作，如理髮師剪髮、營造人員要負重傳遞物料至高處、清潔人員反覆擦拭動作、貨運司機雙手高舉搬貨等，都有可能造成旋轉肌袖症候群。

經協助蔡先生向勞保局申請職業病相關給付，讓他可以先好好休息、復健療養，暫時解除經濟壓力，後續蔡先生已請領到4個月職業病傷病給付，及陸續使用職災門診單就醫，減輕醫療負擔。有相關工作流程改善衛教需求，皆可至全台10家職業傷病防治中心或網絡醫院進行諮詢。

(中時 )