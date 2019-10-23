桃園農業博覽會3年花11.6億勞民又傷財 參觀人數逐年下降，遭國民黨議員痛批又無經濟效益。（黃敬平議員提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園農業博覽會3年花11.6億，遭議員批勞民又傷財！國民黨團23日指出，從2017年來，參觀人數逐年下降，尤其今年每天還少了5000人次，，根本是「動員炒人氣，營造人潮參觀假象」，舒翠玲議員更質疑，明年農博不辦了這些場館將如何處理？農業局長郭承泉說，將轉為環境教育中心，遭批「還繼續辦？」

劉茂群、黃敬平等人指出，農博僅是桃園的一場煙火秀，2017年舉辦23天，參觀人次達1298萬、2018年舉辦40天，339萬餘參觀人次、2019年展期30天，參觀人次23天182萬人次，3年總共花掉人民的納稅錢共11.6億元，難怪遭審計處指正。

「還好今年是最後一年」，市議員黃婉如質疑「農博意義何在？」她去參觀過幾次，感覺現場如同市政宣傳與異業結盟行銷，市府配給里長、議員固定遊覽車數量，請地方幫忙動員；舒翠玲、魯明哲則諷刺「把農田變水泥」。

面對國民黨團連番砲轟，民進黨團則緩頰，呂林小鳳議員說，她認為民眾反映良好，建議導覽時間應該縮短，因為現場場館活動豐富；邱佳亮給農博打90分，今年是第3年辦理，認為營運很順暢，「今年我沒有接到鄉親一通抱怨電話」，給予肯定。

郭承泉表示，農博參觀安排由民政局、區公所負責，參觀人數委由中華電信統計，人數多寡不是重點，今年農博在農業創新、行銷，以及科技農業、循環經濟等面向都有亮點，至於後續場館安排會有妥善規畫。

(中時 )