▲大成國中學校社區共讀站有極為特別的「VR體驗區」，將科技融入其中，議員陳宜君在玩過後都大呼新鮮過癮。（楊樹煌攝）

▲大成國中「學校社區共讀站」有最舒適的懶人包閱讀區。（楊樹煌攝）

▲成中學校社區共讀站的多功能閱讀區讓每個進入其中的人，都能找到自己最舒適的閱讀空間，徜徉在書本的時空中。（楊樹煌攝）

南投縣埔里大成國中「學校社區共讀站」，23日舉行落成啟用典禮，縣政府教育處副處長王淑玲、大成國中校長陳清濱與各級學校校長及所有到場民意代表共同主持開幕揭牌暨啟用儀式，場面熱鬧。

大成國中共讀站，是由現有圖書館空間，進行改造活化，歷經1年的設計規劃，於10月初竣工，經內部整頓後，隨即舉行落成啟用式，會中除教育處王副處長、立委馬文君辦公室潘主任、議員陳宜君、葉仁創、黃世芳、林芳妤、埔里鎮長廖志城、暨大附中校長張正彥、埔里高工校長孫兆霞及各國中小校長都應邀與會。

教育處王副處長期待大成國中學校社區共讀站落成啟用後，能發揮最大價值，讓教育不僅僅在課堂中，也能落實在生活中，透過共讀站的空間與資源，讓教育共融與傳承下去。

大成國中校長陳清濱指為給孩子及老師、家長有個沉澱心靈，共讀、共樂、共享的環境，該校特別設立學校社區共讀站，將科技、人文素養融入其中，將「VR體驗區」、「親子共讀區」、「閱讀吧檯」、「放鬆沙發區」設計在共讀站裡，期許每位都能在其中找到自己最舒適的閱讀空間，徜徉在書本的時空中，並透過科技(VR)的協助，置身於虛擬實境當中。

成中學校社區共讀站最特別的是，將該校最引以為傲的管、弦樂團等音樂元素導入，讓進到此地的人，享受閱讀同時，也能同時有音樂的薰陶。並將館藏與服務結合，規畫各種活動區域如VR體驗區、親子討論區、閱讀沙發區等等，營造舒適的閱覽空間，打造共讀站成為兼具知識與休閒的創發中心。

▲大成國中最具特色的管樂團在學校社區共讀站落成啟用時特別到場演奏。（楊樹煌攝）

▲大成國中在全國弦樂競賽勇奪冠軍的弦樂團也到場演出悅耳弦樂。（楊樹煌攝）

▲大成國中學校社區共讀站落成啟用，與會所有長官貴賓、民代及各級學校校長共同主持開幕揭牌啟用儀式。（楊樹煌攝）

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