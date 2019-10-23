潮藝術海上博物館漁船纜繩遭人扯斷破壞。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

竊賊潛入漁船，播放用的手機、喇叭不翼而飛。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

海上美術館館傳出遭竊，漁船船板被人撬開破壞。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

海上美術館導覽看板，被攔腰折斷。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

遠洋漁船最快周五恢復參觀，文化局也呼籲附近民眾協助警方揪兇。（資料照）

基隆潮藝術最大亮點「海上美術館」，將廢棄漁船搖身變成行動美術館，今早開展時卻發現遭人潛入行竊，歹徒犯案後還大肆破壞作品，痛批是誰這麼缺德！市長林右昌相當痛心，嚴厲譴責並報警，要求警方全力揪兇，絕不姑息惡行。

「2019基隆潮藝術：流」邀集國內外藝術家駐地創作，自9月27日開幕以來，頗受各方好評，其中停泊在正濱漁港停泊了一艘大型遠洋漁船，經由藝術家巧手改造成為「海上美術館」，展出許多精彩作品，觀展民眾川流不息，23日一早卻傳遭歹徒趁夜入侵。

文化局長陳靜萍指出，清查發現船板被人撬開，2支播放音效的手機及音箱遭竊，藝術家李承亮、何彥諺的數件作品遭破壞，已先聯絡藝術家趕來修復，目前暫時停止對外開放，因修復需要一段時間，最快周五才能開放民眾登船。

陳靜萍表示，工作人員發現博物館遭人破壞時，已緊急報警，警獲報方到場後，立即拉起封鎖線，進行現場採證，發現嫌犯遺留的菸蒂及飲料空罐，找到一隻疑似作案的鐵撬，同時調閱周邊監視器，要揪出不肖之徒，將其繩之以法。

李承亮得知作品〈太空艙〉被破壞後相當震驚，由於被打破的橘色壓克力板已停產，要如何修復令他傷透腦筋。至於何彥諺〈老軌、蟒蛇、隕石和θ波〉是這次受損最嚴重的藝術家，除展示物件被移動損毀，播放用的手機及音響均被偷走，現場一片狼藉。

文化局指出，每件作品都是藝術家的心血結晶，作品被人惡意破壞，讓藝術家都很痛心，相關物證均已交由警方帶回偵辦，也懇請若有22日晚上5點至23日上午9點間，將愛車停靠於正濱漁港周圍的車主，提供行車記錄器協助警方調查。

(中時 )