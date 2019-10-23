彭文正再度酸謝志偉沒事做。(彭文正FB)

為了總統蔡英文學位真偽一事，資深媒體人彭文正與駐德代表謝志偉兩人在臉書來回「鬥嘴鼓」停不下來。彭文正昨酸謝「柏林都柏林都有柏林，狗腿真狗腿真是狗腿。大使沒事幹，對對句子。」謝志偉真的在臉書用酸詩回彭「到底誰才是狗腿？就看誰在幫老共，不遺餘力打小英，不達目的不抽腿。」

資深媒體人彭文正、教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。但被爆現場含彭、林只來了7個人，外媒一個也沒到。駐德國代表謝志偉酸「丟臉、為他們難過」。彭文正在臉書反擊嗆「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」

謝志偉在臉書回酸，彭文正也無厘頭回應「柏林都柏林都有柏林，狗腿真狗腿真是狗腿。大使沒事幹，對對句子。」再度酸謝志偉沒事做。

兩人臉書來回「鬥嘴鼓」停不下來。謝志偉又在FB用酸詩回彭文正「到底誰才是狗腿？就看誰在幫老共。不遺餘力打小英，不達目的不抽腿。」、「學酸文花拳繡腿，要學就要學這個：我幫小英打老共，甘心跑腿到鐵腿。」又說「否則，一旦被疑：竟和老共有一腿，再會抹黑也白搭！」

(中時電子報)