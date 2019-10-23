全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭22日在基隆西岸碼頭盛大展開，奠濟宮更在23日於基隆西岸四號碼頭辦理系列活動，基隆市長林右昌、前內政部長余政憲以民進黨宗教委員會總召集人的身分代表總統蔡英文出席。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

2019年全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭22日盛大展開，奠濟宮更在23日於基隆西岸四號碼頭辦理系列活動，基隆市長林右昌、前內政部長余政憲以民進黨宗教委員會總召集人的身分代表總統蔡英文出席。林右昌更肯定各宮廟對於推動開漳聖王文化的付出努力，並邀請現場來自全國91間宮廟逾千位參與信眾多來基隆參與民俗盛典，一同見證這幾年來基隆的進步與發展。

余政憲特別澄清指出，目前「國土計畫法」、「宗教團體法」都還在聽取各界意階段，尚在內政部研擬當中，都尚未制定，外傳國土計畫法通過後，會有要來拆廟的危機，這都是不實的謠言，請全國各地的宗教界人士不要輕信。他這趟代表總統蔡英文參加，是由於最近外界有誤傳，指內政部已制定「國土計畫法」，外面有很多傳言，於是他利用這次機會向大家報告，目前國土計畫法還在聽取各界意見，尚未制定。

余政憲說，那些「政府將會派挖土機來拆宮廟」的言論，都是謠言。他還說明，國土計畫法字面上的意義，「國」國土計畫是繼續參考各界的聲音，做好妥善的規畫；「土」是土地上的建物不會逕行來拆除；「計」是指有內政部計畫性的協助寺廟的合法化；「畫」是指內政部協助地方政府畫定使用分區；「法」是訂定輔導機制，兼顧國土保育及民間信仰。

余政憲指出，如同前一陣子，有人謠傳「宗教團體法」要對寺廟做什麼，但事實上，蔡英文已清楚明示，在宗教法令未獲共識前，不允許大力推動，所以目前宗教團體法還在內政部研擬當中，這次的國土計畫法也是一樣，內政部仍在研擬，請外界切勿瘋傳。

(中時 )