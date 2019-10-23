南韓保健福祉部今天表示，在有關蒸汽型電子菸危害的檢測結果出爐前，政府強力建議公眾停止使用此類電子菸。南韓研擬，對香菸的界定範圍將擴大到菸梗、菸草根部等原料產品。

南韓政府特別提醒兒童、青少年、孕婦、呼吸器官疾病患者和不吸菸民眾，切勿吸蒸汽型電子菸。

南韓聯合新聞通訊社報導，當地時間10月15日，據美國有關部門資料，與使用電子菸有關的肺病病例達1479例，其中至少33人死亡。

南韓10月下旬也發生一例疑似因吸電子菸患病的病例，由此保健部門著手檢測電子菸的危害，並採取上述措施。

保健福祉部長官朴凌厚表示，最近美國頻現蒸汽型電子菸導致肺病的案例，南韓國內也出現疑似病例，因此強力建議消費者在安全管理體系整頓和危害性檢測結束前，停止使用蒸汽型電子菸。

報導指出，保健福祉部為加強對蒸汽型電子菸的安全管理，並使管理體系有法可依，制定了相關對策。對香菸的界定範圍將從以往的菸草葉原料產品擴大到菸梗、菸草根部等原料產品。菸草生產和進口商有義務提交香菸和菸霧中含有的成分、添加物清單。添加加香劑以誘導青少年和女性吸菸的銷售行為也將分階段禁止。

然而，此次停止吸電子菸的建議措施並無強制力，只能靠菸民自覺落實。對此，保健福祉部計畫修改「國民健康增進法」，以保障在電子菸對公共保健造成負面影響時，有關部門可及時採取沒收和禁售等措施。保健福祉部還計畫儘快完成對電子菸危害性是否會引發肺部疾病的調查。

報導指出，企劃財政部等有關部門將根據產品「安全基本法」、「消費者基本法」，要求製造商和進口商提交包含在電子菸中的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol；THC）、維生素e醋酸酯（Vitamin E Acetate）等主要成分資訊。在尼古丁含量超過1%時，進口商須提交有毒物質進口申報材料，進口以菸梗等為尼古丁提取源的產品時，須提交出口國製造許可等材料。

保健福祉部還將積極透過各級教育廳、學校等向青少年宣導蒸汽型電子菸的危害，並加大針對向青少年銷售電子菸的打擊力度。

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

(中央社)