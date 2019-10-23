雲林縣台西鄉雲114、雲126鄉道部分路段歷經30餘年未整修，路面嚴重損壞影響用路人安全，雲林縣長張麗善23日率相關單位人員會勘，決定補助鄉公所1100餘萬元進行整修，預計年底前動工，希望趕在明年1月農曆年前完工。

台西鄉雲114鄉道蚊港村三姓寮段、雲126鄉道溪頂村段，是鄉民農耕、養殖水產的主要進出道路，但因年久失修，路面凹凸不平並有許多坑洞，不僅造成車輛耗損，更危及用路人安全，村民們紛紛向台西鄉公所反映。

縣長張麗善23日率工務處長汪令堯今等相關人員到場會勘，向民眾說明道路改善計畫，縣議員吳蕙蘭、許留賓、台西鄉長林芬瑩、鄉代會主席李文來、蚊港村長許旭哲等人到場關切。

張麗善表示，兩路段通行迄今都已逾30年，因年久失修路面嚴重損壞，影響民眾出入安全，考量鄉公所財政困境，將由縣府籌措經費補助，盡速重新鋪設柏油路面，確保鄉親行的安全。

汪令堯指出，雲114鄉道三姓寮段改善工程概估經費650萬元，改善路面長度850公尺、寬12公尺；雲126鄉道溪頂村段因應地方鄉親需求，將全面重新鋪設路面，概估經費614萬元，改善路面長度800公尺、寬12公尺。

蚊港村長許旭哲說蚊港村民好像2等公民，三姓寮段雲114鄉道是村民的主要聯外道路，使用30年來從未整修，感謝張縣長率領縣府團隊看見鄉親的需要，給鄉親1條安全回家的路。

(中時 )