20歲的「火球男」劉致榮亞錦賽後爆紅，今（23）日中華隊開訓儀式結束後，總教練洪一中幽默的說：「我也很想問劉致榮怎麼樣投到158公里？也想知道是誰教他的？改天去拜訪這些單位，好好研究一下，再把這套方法拿來訓練球員。」

今天中華隊還差一人才全員到齊，即小熊隊2A的胡智為，目前也在墨西哥聯盟參加比賽、以賽代訓。本來球團要他11月2日、3日再返台，但經過協調後可提前到10月底回國。由於胡智為的狀況還不明朗，洪一中說，將等他入隊後再視狀況安排先發或後援，可算是一枚活棋。

至於全員到齊後的訓練方式，洪一中說，每個人的狀況不同，有的人球季比較早結束，有的人幾天前還在比賽。大致上，訓練課目都會照常列出，每位球員再視自己的狀況做修正，不會一成不變。

至於旅日的火腿隊台灣球員王柏融今天亦加入球隊，外界關心他的腳傷狀況，洪一中說，「柏融告訴我，不用考慮他的腳傷，既然回來了，怎麼用他都行。」洪總說，這就是王柏融一貫的打球態度。

提到投手角色安排，洪一中說，等熱身賽打完再來決定，接下來馬上有對新北市、味全龍、古巴、澳洲4場比賽，看了實戰表現後會比較準確，到時再來分工。

(中時電子報)