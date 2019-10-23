總統候選人韓國瑜提出「故宮文物一次全展，轟動全世界」的想法，究竟有沒有可能？據了解，目前故宮總計有近70萬件文物，保守估計，若把安全因素、文物養護時間都排除在外，最快展完也需要11年多的時間。（本報資料照片）

李欣恬／台北報導

總統候選人韓國瑜提出「故宮文物一次全展，轟動全世界」的想法，究竟有沒有可能實現？據了解，目前故宮總近70萬件文物，若以一檔展出3000件、一年展出20檔，並把安全因素、文物養護時間都排除在外，最快展完也需要11年的時間，如此匆匆展出，民眾恐走馬看花，達不到應有效果。

故宮日前也表示，為了維護所有文物安全，「一次攤開展出，實際執行有難度。」故宮表示，難度高的原因除了維護安全，在決定文物是否展出前，也需要由院內研究人員審慎檢視保存狀況、外觀是否良好及是否適宜搬動、開合或懸掛等因素，判定文物情況適合展出後才列入展件。

故宮表示，目前館方收藏文物包括銅器6,235件、繪畫6,696件、陶瓷器25,574件、法書3,726件、玉器13,478件、法帖495件、漆器773件、絲繡308件、琺瑯器2,520件、成扇1,880件、雕刻666件、印拓898件、文具2,379件、善本書籍216,507冊、錢幣6,953件、檔案文獻395,551冊、雜項12,482件，總計698,694件，是截至今年9月30日為止所統計的典藏量。

據了解，故宮從2007年至今，已舉辦約350檔展覽，平均一年15到20檔，一檔整個院區可展出文物約為3000件。以這數據為基準，保守估計，把安全、文物養護等所需時間不納入考量，假設70萬件文物，一次展出3000件，需要約233次才能展完，一年若展出20檔，也需要11年多才能完成展覽。這耗時11年才能完成的事，要一次攤開展出，是難度很高的事情。

此外，故宮對於材質脆弱的有機文物設有歸庫養護期，尤其紙絹類文物相對脆弱，「每次展出至多3個月為限，展出結束後還需經過18個月以上的休養維護。」

今（23）日上午在立院，國立歷史博物館館長廖新田也提出意見，他表示目前史博館有6萬多件藏品，在展出前都需要經過評估，確保展出文物完好，並在合格的地方展出。

國立台灣美術館館長林志明則表示，國美館目前約有1.6萬件藏品，估計每個常設展間，一次能展出60到100件文物，一次展出所有典藏品，在空間上的條件而言，也有很高的難度，也不適合這麼做。

(中時 )