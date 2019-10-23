台中市交通局長葉昭甫強調，公共建設需符合民意，不論是改建莊敬樓或操場，市府均以「尊重校方、學生為本」為立場。（盧金足攝）

前台中市交通局長王義川在臉書質疑，「到底是誰決定要挖台中一中操場當停車場？」（盧金足攝）

台中一中操場改建公有停車場，不少家長及學生持反對意見引起軒然大波，曾於任內協助爭取前瞻計畫，前台中市政府交通局長王義川對於操場改建公有停車場於臉書提出質疑「到底是誰決定要挖台中一中操場當停車場？」對此，市府表示，不管是改建莊敬樓還是操場，「校園改建」才是該案的主軸，市府是配合校方需求興建地下停車場，希望學校整合師生與家長意見，市府會全力提供協助。

王義川表示，2018年在談的都是配合改建，沒有人說要挖操場，他提到任內由於一中莊敬樓老舊盼重建，站在校方盼解決校內停車問題立場同意跨局處合作，並協助申請前瞻基礎建設節省停管基金支出。

對台中一中操場改建停車場爭議，王義川於臉書提出回應表示，2018年時由於台中一中莊敬樓老舊，因此學校開始討論，想要拆除莊敬樓重建，當時台中市教育局同時希望交通局，幫忙蓋停車場給校內老師停車，並且落實人車分道，讓學校校園內不會再有汽、機車。

王義川說，站在解決停車問題立場答應幫忙，並以停管基金編預算支援教育局，在中央發布前瞻基礎建設計畫後，協助爭取並順利通過，節省停管基金預算。

他強調， 明明是莊敬樓改建，教育局希望交通局幫忙付錢，什麼時候會變成要挖操場？到底是誰說要蓋在操場下面！到底是台中市教育局，還是台中市交通局？過去向上國中要蓋地下停車場時，碰到操場二字，校長、家長會長都反對，因為知道學校操場重要，要圍二年施工談何容易？竟然有人想要在正在高度使用的中一中操場下蓋停車場。

王義川表示，只要在網路搜尋中一中莊敬樓停車場，就知道2018年在談的都是配合改建，沒有人說要挖操場，既然盧市府計畫有變更，就應該要做好溝通，重新爭取各方支持。

王義川指出，今年五月市府交通局發包了台中一中地下停車場規劃設計案，至於設計在哪裡，可能就要交通局說明。

台中市府回應，針對台中一中地下停車場興建工程一案，2018年8月份校方即發文至交通局說明，校務會議決議將把停車場從莊敬樓改建至北側操場下方。

交通局長葉昭甫表示，後來校內對於興建停車場逐漸產生不同想法，而公共建設需要符合民意，但現在不少師生有異見，站在「尊重校方、學生為本」的立場上，市府就應給予時間釐清爭議。而不管是改建莊敬樓還是操場，「校園改建」才是本案的主軸，市府是配合校方需求興建地下停車場，希望學校整合師生與家長意見，市府會全力提供協助。

葉昭甫強調，公共建設需符合民意，不論是改建莊敬樓或操場，市府均以「尊重校方、學生為本」為立場，給予學校時間釐清爭議，盼學校整合師生與家長意見，市府將全力協助。

台中一中校務會議先前決定將停車場從莊敬樓改建至北側操場下方，此案去年8月校方就曾發文向交通局說明。後來校內對於興建停車場逐漸產生不同想法，現在不少師生有異見

，市府就應給予時間整合意見。

葉昭甫說，不管是哪一個方案，「校園改建」才是本案主軸，市府是配合校方需求興建地下停車場，希望學校整合師生及家長意見，市府也會全力協助。

(中時 )