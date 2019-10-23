雪霸處與太管處攜手同心，溯源保種，跨域合作合歡溪放流。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

研究團隊背著國寶魚，翻越山嶺，前往小嘆息灣。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處復育國寶魚櫻花鉤吻鮭，進行25年就地及移地保育工作，分別於七家灣溪、羅葉尾溪、司界蘭溪、樂山溪等歷史棲息地放流魚苗，成功減緩國寶魚滅絕危機，10月在曾是歷史生存的小嘆息灣，再放流大小約10公分、11個月大的小魚400尾，期待達成鮭魚保育工作新巔峰。

雪霸處指出，櫻花鉤吻鮭復育工作，經研究人員調查，目前放流小魚的溪流，均有穩定且能健康成長的衛星族群，位於太魯閣國家公園所轄範圍的合歡溪流域，海拔高度及棲地環境十分適合鮭魚生長，其溪流長度將近15公里，更是七家灣溪的2倍長。

雪霸處說明，2017年雪霸處首度與太魯閣國家公園管理處，跨域合作放流1000尾小魚，經過2年後初步調查，在小嘆息灣發現鮭魚配對和母鮭有產卵的行為，今年研究人員也記錄到鮭魚族群自行繁衍幼魚，顯示鮭魚可穩定適應小嘆息灣這個新的棲地。

雪霸處表示，今年研究團隊在合歡溪、小嘆息灣等地，共放流2400尾小魚，期待結合當地部落翠巒社區護魚隊，及太管處力量，讓合歡溪小嘆息灣成為可分擔七家灣溪風險的重要衛星族群，共同為國寶魚的繁衍建立良好的合作模式。

(中時 )