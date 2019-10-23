秋冬之際情緒易波動，南投縣衛生局提醒民眾注意心理健康。（廖志晃攝）

秋冬季節變化之際，心理容易受影響而波動，因此，10月被訂為「心理健康月」，南投縣衛生局首創在全縣13鄉鎮市衛生所，提供心理諮商服務；副縣長陳正昇並提醒大家，關心周邊親友的生活狀況，珍惜生命，人人都是守門員。

衛生局以「南投心理健康月」為主題，23日在南投稅務出張所「蘿西家族」提出7大面向、4大主題的執行願景；陳正昇對於衛生局的創新思維，爭取資源完善縣內醫療及長照服務，讓縣民更健康幸福，表達肯定。

陳正昇指出，10月是心理健康月，縣府每年都會辦理活動，呼籲民眾多關心周遭親友心理健康問題，減少憂鬱症發生可能，透過持續治療促進患者生活品質及健康。

陳正昇說，根據衛福部推估，台灣目前約有150萬人罹患憂鬱症，其中，部分患者會做出傷害自己的行為！921大地震後，南投縣自殺率曾一度升高，但在衛生局持續努下已大幅降低；目前時序進入秋冬之交的季節，自殺率可能增加，希望第一線人員落實心理輔導業務。

衛生局長黃昭郎表示，沒有心理健康，就不算健康，憂鬱症也被稱為「心的感冒」，是常見的心理疾病；治療方式主要為心理諮商、藥物治療，包容、關懷與支持是陪伴患者復原的重要支持與力量，因此，南投縣全國首創在13鄉鎮市衛生所，設置心理諮商服務站，提供可近性精神醫療服務，達到早期預防早期治療的目標。

(中時 )