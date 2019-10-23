環保局推動「家園無菸蒂行動」2個半月來，全市撿拾菸蒂量高達990萬根，依行政區計算，前3名分別為板橋區201萬、新莊區130萬、樹林區106萬。其中，汐止撿菸達人陳先生，平均每天花5個多小時撿菸蒂，2個多月累積10萬根，換了166包垃圾袋，環保又可貼補家用，一舉數得。

新北市府8月13日推出撿菸蒂換垃圾袋，受到不少民眾歡迎，不只自己撿，還邀鄰居、朋友一起撿，環保局至今已收到990萬根煙蒂，換出1萬7千包垃圾袋。

汐止清潔隊表示，政策剛上路時，許多民眾不清楚資訊，8月累積只有3萬根，經宣導加上口耳相傳，9月暴增至26萬根，10月截至23日止已有37萬根，累積共66萬根，數量大幅成長。

汐止厚德里長陳有諒指出，便利商店、娃娃機店容易聚集人群，留下大量菸蒂，里內志工每天早上4點出來撿，撿久了，連里民都會主動協助。

汐止撿菸達人陳先生說，退休後時間自由，每天花5個多小時撿菸蒂，平均1天撿2千根，1個半月累積10萬根，雖然腰酸背痛，但看見市容整潔，還換回166包價值72元的垃圾袋，相當值得。

環保局技正孫忠偉表示，活動到10月底將告一個段落，但因民眾迴響熱烈，將研議明年續辦，也藉此讓民眾正視菸蒂對環境造成的傷害。

(中時 )