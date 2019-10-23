嘉義市議員陳家平、律師梁樹綸促成贈書美事，嘉女學生黃秀珍感謝。（廖素慧攝）

新住民之女黃秀珍克服逆境，在樹下苦讀考取國立嘉義女中，立志將來當司法官逆轉人生，幫助弱勢，獲教育部長潘文忠贈送書桌嘉勉，23日新學林出書版社總經理毛基正贈送《六法全書》，並允諾未來免費供應法律教科書，與黃生共勉堅持初衷。

嘉義縣新住民阮氏春梅從越南嫁到嘉義縣16年，丈夫於7年前病逝，她與女兒黃秀珍及小6的兒子租住在鹿草台糖農場工作站旁的鐵皮屋，環境簡陋，屋內不到7坪，沒有書桌，黃生在樹下苦讀，今年考取嘉女，立願考上大學法律系。

在嘉義市政府免費提供法律諮詢服務的律師梁樹綸、嘉義市議員陳家平獲悉，促成台北市新學林出版社樂捐法律相關書籍的美事，毛基正23日到嘉女贈書，與黃生約定贈書契約，校長蔡枳松見證。

黃秀珍說，對法律有興趣，且念法律能幫助家人改善生活，她希望將來能當司法官，幫助弱勢。

毛基正說，黃同學對法律有興趣，也希望藉此來改善家庭生活，正是出版社想幫助的對象，她未來若考上法律系，將無償提供她考司法官、律師的輔助教材、教科書籍，支持她堅持初衷。

(中時 )