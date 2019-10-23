23日彰化縣政府在王功國小舉辦沿海國小營養午餐基金啟動記者會，沃旭能源資深策略專案經理浦麥可及其他開發商代表，也與彰化縣長王惠美穿上圍裙戴上口罩，為王功國小小朋友盛裝午餐。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美與風電廠商，也在教室裡與小朋友用餐，熱騰騰的菜讓所有的小朋友吃得津津有味。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美也表示，企業取之於社會用之於社會，希望未來有更多的廠商秉持著企業良心，以實際行動來回饋社會，更期許同學們能不忘本、好好讀書，發揮所長，未來也能夠回饋社會讓愛傳承延續。(吳建輝攝)

彰化離岸風電商未演先轟動，看好未來營運前景，風場還沒營運就率先回饋鄉里，將從明年起聯合捐贈彰化縣伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉及大城鄉等沿海6鄉鎮國中小學校午餐，總金額達3億3千萬元，預計將有1萬6千7百多位學生受惠。

23日彰化縣政府在王功國小舉辦沿海國小營養午餐基金啟動記者會，沃旭能源資深策略專案經理浦麥可及其他開發商代表，也與彰化縣長王惠美穿上圍裙戴上口罩，為王功國小小朋友盛裝午餐，並在教室裡共餐，熱騰騰的菜讓所有的小朋友吃得津津有味。

彰化縣長王惠美說，離岸風電建設影響最大的還是漁民，期待未來這4家企業能夠持續和漁會進行溝通，以解決漁民生計問題，避免因離岸風電的發展影響未來的漁獲，希望在新興產業的發展過程中，能與漁民生計及海洋生態和諧共處，永續發展。

離岸風電商共同指出，看好彰化外海擁有得天獨厚的風能資源，希望在中央、縣府及漁會等共同努力下，藉由離岸風電帶動地方產業升級，提升生活環境與教育服離，更重要的是能夠創造更多的就業機會，讓彰化子弟不需離鄉背景，為彰化貢獻一己之力。

(中時 )