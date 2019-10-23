有「費城之聲」美譽、讓人一聽就難忘的費城管弦樂團，下周就要來台了，音樂總監亞尼克．聶澤－賽金表示，樂團是由一百多個音樂家所組成的整體，彼此需要磨合、協調，「但費城管弦樂團的每個音樂家都有一塊完整空間，從來不需要犧牲、縮減自己，費城之聲，就是來自於每位團員以靈魂演奏出來的音樂。」

這趟台灣行，亞尼克．聶澤－賽金在選擇合作音樂家以及選曲上別有用心，包括開幕之夜，邀請蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍，演奏拉赫曼尼諾夫一號鋼琴協奏曲，趙成珍表示，「這是我第一次在台灣彈協奏曲，也是第一次公開演奏拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲，這首曲子不像他的第二、第三號那麼有名，但我喜歡為觀眾演奏不一樣的曲目，非常期待。」

演出第二晚亞尼克．聶澤－賽金則是安排當紅小提琴女神麗莎．巴蒂雅許維莉，演奏膾炙人口的柴可夫斯基小提琴協奏曲，亞尼克．聶澤－賽金表示，麗莎．巴蒂雅許維莉可說是他非常喜歡的小提琴家，「打從第一次在電視上聽到麗莎．巴蒂雅許維莉演出，就對她非常欣賞、非常喜歡，她的演奏展現了一種音樂深度與聲音之美的和諧。」

值得一提的是，在費城管弦樂團台灣行之後，明年波士頓交響樂團也將來台，近2年來，北美五大交響樂團包括紐約愛樂、芝加哥交響樂團、克里夫蘭管弦樂團、費城管弦樂團以及波士頓交響樂團相繼來台，選擇台灣作為亞洲行的其中一站，鄰近城市僅有東京、與上海，同樣完成北美五大拼圖，顯見台灣是國際樂壇上重要的一塊版圖。

2019費城管弦樂團台灣行，將於10月31日至11月1日在台北國家音樂廳登場，分別演出赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲、柴可夫斯基小提琴協奏曲，以及德弗札克第九號交響曲《新世界》、馬勒第五號交響曲等作。波士頓交響樂團來台演出時間為2020年2月9日至10日。

(中時 )