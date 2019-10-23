俄羅斯海軍今天表示，北極偏遠地區融冰之後，他們發現了5座新島嶼。

負責北方艦隊的海軍中將莫塞葉夫（Alexander Moiseyev）表示，他們在8月和9月的考察征途中發現這些尚未被命名的島嶼，它們過去潛藏在冰川之下。

領導遠征的莫塞葉夫在莫斯科的記者會說：「主要的原因當然是冰川情況改變所致。」

「我們認為它們是主要冰川的一部分。融化、坍塌和氣溫改變導致這些島嶼露於眼前。」

聯合國一份針對全球暖化的報告上月指出，2015年至2019年間冰川流失量，超越有紀錄以來的任何5年。

隨著氣溫上升打通北極航線，使得過去難以取得的礦產資源更容易開採，俄羅斯近年來也在北極建立一系列軍事和科學基地。

俄羅斯今年夏季曾派出60人赴法蘭約瑟地（Franz Josef Land）和新地島（Novaya Zemlya）考察，團員包含俄羅斯地理學會（Russian Geographical Society）的成員。這是首次由非破冰船的救援登陸艇前往。

考察團充氣登陸艇遭遇海象攻擊的影片，上月在網路上瘋傳。

北方艦隊考察團指揮官克瑞特（Denis Krets）表示：「今年在法蘭約瑟地考察的兩個月，天氣稱得上溫暖。我們很幸運能上岸，島嶼沿岸並非每年都沒有冰。」

(中央社)