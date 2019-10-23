高雄吳姓婦人去年不堪長年重度憂鬱症、環境壓力，帶著小她11歲的重度智障妹妹企圖在車上尋短，所幸警消人員即時破窗搶救未發生憾事。高雄地院依殺人未遂罪審理，發現姐妹兩人相依為命40多年，吳婦在家庭、工作、長照三方壓力下作出錯事，酌情判其1年，宣告緩刑5年，緩刑期間須定期接受精神治療，全案可上訴。

判決指出，50多歲吳婦一家原居住在台東，上有一位大哥、三位姊姊，最小的妹妹一出生就發展遲緩，父親在外地工作，酗酒的母親從小常常毆打她，照顧妹妹的工作從小就由她一肩扛起。吳婦後來嫁至高雄，母親過世後就把妹妹接來高雄照顧，但陸續與丈夫失和、分居，護理師工作也常受刁難，十年前開始為憂鬱症所苦。

2018年4月，吳婦萌生輕生念頭，開車從啟智學校接走妹妹後，於市區一處、在車上燒炭輕生，並留下一封遺書，強調自己痛苦難活，但不想妹妹無人照顧所以私心帶走她，所幸最後被路人發現報警，及時獲救。

法庭上吳女相當後悔，表示「最大受害者是我無辜、像嬰兒一樣的妹妹，我真的很愛她，照顧她40幾年的深厚感情不是外人可以想像的」、「我以為我帶她走是對的，等我醒過來，聽到有人說這樣是不對的，我才知道我犯錯了」，吳女也央求法官給她重新再來的機會，承諾日後會好好工作、照顧妹妹，並按時就診。

吳婦的兄姐也出庭作證，指吳婦與妹妹從小相依為命、感情深厚，發生此事全家人都不好受，希望法官從輕發落。法官同情吳婦遭遇，認被吳婦經此事件後應能知所警惕，無再犯之虞，依殺人未遂罪將她判刑一年，宣告緩刑5年，緩刑期間並須定期治療，並依家庭暴力防治法規範、不得再傷害妹妹，全案可再上訴。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )