美景能在旅人心裡留下美好記憶，透過攝影則能讓美景讓更多人知道！北觀處主辦的「看見北觀」2019采風攝影徵件活動，得獎名單已公布在「北觀粉絲團-幸福北海岸」及活動官網，並於10月22日在交通部觀光局旅遊服務中心進行頒獎典禮。同時在現場展示78件得獎作品，如夢幻老梅、外木山泳渡、媽祖回鑾等美景，透過攝影愛好者的快門瞬間，記錄北觀處轄區壯闊的自然奇觀及人文風情。

外木山泳渡-周文章。（北觀處提供）

本次徵件分為「人文風情組」及「自然景觀組」共徵得1,717件參賽作品，經攝影專家及在地藝術家評審，精選出78件優秀作品，金牌獎從缺，增加2名自然景觀組佳作，評審紛紛表示，此次參賽作品多達千件，整體攝影水平相當在伯仲之間，由此可見此次參賽者皆卯足全力以各種攝影手法來展現優游於北海岸及觀音山光影之美。

媽祖回鑾(一)-利勝章。（北觀處提供）

人文風情組2件銀牌得獎作品，利勝章《媽祖回鑾》呈現金包里二媽海岸行腳活動的盛景，身著紅色制服的信眾隊伍從海岬尾端綿延至野柳地質沿岸，簇擁遶境隊伍，迎接二媽回野柳海蝕洞的「娘家」；另周文章《外木山泳渡》用鏡頭捕捉外木山海上眾人奮力向前的姿態，集結各方游泳好手，挑戰自我、直「泳」向前，為外木山清澈蔚藍的海面上增添鮮活的一筆。銅牌由潘桐錫《野柳音樂饗宴》獲得，夜晚的蕈狀岩間照射五光十色的舞台燈光，人們置身其中享受悠揚琴樂，與野柳奇石共度浪漫夜晚。

自然景觀組銀牌得獎作品為葉世賢的《夢幻老梅》，運用空拍機拍攝浪潮拍打老梅綠石槽的瞬間，俯視海潮來回沖刷綠石槽，在鏡頭下產生化學變化般的奇幻景觀；銅牌作品為黃財厚《老梅晨曦》，早晨太陽升起時，金黃色陽光灑落在綠油油的石槽與波濤海面上，將水浪衝擊石槽的頃刻被凝結於相紙上；同樣為銅牌得主的林承燁《活耀的金魚燭臺石》，位於野柳的金魚石與燭台石在柔光映照下遙望海岸線，石臺倒映天空中朵朵雲兒，在光底下重新被賦予鮮活的生命力。

活耀的金魚燭臺石-林承燁。（北觀處提供）

頒獎典禮現場與會貴賓、攝影專家及同好與得獎者分享獲獎的喜悅，彼此交流意見，研討作品，在大合照中為本次典禮畫下完美句點。「看見北觀」2019采風攝影78件得獎作品除已公布在「北觀粉絲團-幸福北海岸」及活動官網，並自10月28日(星期一)至11月底在金山遊客中心展示，歡迎民眾及國內外遊客來到北海岸及金山小鎮漫遊，到遊客中心歇腳的同時，欣賞北觀轄區蘊藏的美麗與感動，捕捉旅途中的感動記憶。

(中時電子報)