去年雅加達亞運在競技體操男子吊環收下銅牌後，往昔有「吊環王子」美譽的陳智郁，退出一線選手行列，成為在後面協助情蒐、訓練的智囊團，由於中華男子體操隊在世錦賽以空前佳績取得2020東京奧運成隊參賽資格，代表有4位選手可以披上國家隊戰袍，陳智郁也是教練團屬意的選手之一，但他認為，必須要有明確的方向及配套措施，自己才有可能放手一搏拚戰奧運。

教育部體育署競技運動組組長洪志昌表示，目前中華男子體操隊明年東京奧運可能的成員，目前李智凱、唐嘉鴻和蕭佑然3位最穩，最後一席在游朝偉、陳智郁兩人之間評估，而陳智郁可以補強中華隊吊環的實力，他透露，今年世錦賽結束沒多久，中華男子體操隊日籍總教練浜田貞雄就主動聯絡他討論東京奧運。

陳智郁補充，畢竟自己已經30歲，也有家庭要照顧，目前一切還不是很確定，主要還是口頭說明，他希望可以有更明確的指令，以及在他放棄穩定收入、重新投入訓練的經濟問題的配套措施，他才能無後顧之憂地再戰體操場。

儘管對於東京奧運沒有明確方向，陳智郁對於台灣體操的進步也是相當欣慰，「看到世錦賽的成績，沒想到我們可以在成隊有250.093高分。」

陳智郁坦言，自己大約快一年沒有比賽，就連今年全運會也是在正式賽前3天才恢復訓練，最終留下成隊銀牌，若真要拚奧運，還需時間找回感覺，但如果回歸選手，這段期間情蒐的經驗也很受用，而他也看好游朝偉、林冠儀若入選國家隊，可以讓教練團使用上更靈活，「特別是如果來自台東的朝偉入選，也能帶動東部體操的發展，或許能發掘出更多體操人才。」

(中時電子報)