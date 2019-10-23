◎南方澳斷橋拆除 臨時航道明開通

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂崩塌，除造成6名外籍漁工不幸罹難外，南方澳漁船因而進出受阻，經軍方等單位搶修後開通臨時航道，今天（23日）台灣港務公司表示，新臨時航道預計在明天下午開通，朝10月底完成拆除作業的目標不變。

◎掰了12年婚 小禎超嗨吐恢單心聲

女星小禎（胡盈禎）與李進良經歷多次分分合合，兩人曾為了女兒Emma努力修復關係，而今（23日）傳出小禎已簽字，終結這段12年婚姻，而小禎稍早則在臉書發文表示，本就沒想對外說離婚的事「我認為，不需要拿家務事來煩任何人，再加上Emma也怕被同學笑跟指指點點的」。

◎未立案先營業 外送平台戶戶送挨罰

交通部公路總局強力清查外送平台，繼日前foodpanda、Lalamove、Uber Eats等業者挨罰9000元，台北市區監理所證實，戶戶送（Deliveroo）因在籌設登記中，卻先偷跑展開外送，掌握明確事證後開罰50萬元。

◎流感疫苗遲到 公費克流感提早上路

為因應今年公費流感疫苗遲到一個月，今年公費克流感也將首度提前給藥，疾管署考量入秋後流感病毒活動及群聚，提前備戰，將提早一個月，從十一月十五日擴大將有發燒症狀的類流感患者增列為公費藥劑使用對象。

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(中時電子報)