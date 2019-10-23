國民黨基隆立委參選人宋瑋莉對22日「四問」民進黨立委蔡適應，並要求蔡適應以政治前途對賭一事，她指出蔡適應不敢正面回應，僅派出議員發言人閃躲插科打諢，對於重大民生議題、國家主權問題完全拿不出對策與態度，宋瑋莉陣營23日更表示遺憾，並認為蔡適應此舉已經讓基隆人看破民進黨的手腳，愛台灣就是用說的，傷害台灣卻是扎扎實實用做的。

宋瑋莉強調，如果蔡適應真的對蔡英文執政有這麼大的信心，私菸案就應該要求總統府秘書長陳菊接受調查、南方澳對橋事件交通部長應該負責下台、消防員被違章工廠大火燒死內政部長應該辭職、在台殺人的港嫌也當然應該接受他的投案。

宋瑋莉更強力砲轟蔡適應以他現任立委的身分，在這些話題上選擇龜縮、賭一把會過關，但當外界要求他全部搬上檯面賭上政治生命時，他就不敢回應，宋瑋莉提問說「基隆人真的需要這種只想全為卻不顧百姓的立委嗎？」宋瑋莉更呼籲所有基隆選民睜大眼睛，認清民進黨政治人物騙完選票騙鈔票的醜陋事實，他說「如果你認同陳明文的三百萬、蔡英文的私菸案，投給民進黨我們無話可說；反之，若大家需要一個能夠找回榮景、重視基隆人根本需求的立委，就請投給宋瑋莉」，他更力邀全民表示，讓我們一起為中華民國努力，不要再陷入民進黨製造對立、轉移焦點，唾棄背地裡滿是弊案與謊言的不義政權。

宋瑋莉辦公室再次呼籲，蔡適應趕快親自出面回應四問，拿自己的政治生命出來壓這四個明確的問題，或是他要找哪座廟宇、教會去發誓，宋瑋莉也都一定配合。宋瑋莉陣營更建議，蔡不要再讓議員同仁出來背鍋，畢竟立委是你蔡某人在當，自己的誓言自己發，如果「你認為民進黨的傳統色綠色會帶來困擾」，就要去海洋廣場發誓，也讓大家看看你所謂的海洋藍是不是接近國民黨的藍，宋瑋莉也表示自己願意幫蔡適應廣約鄉親一起見證，看看民進黨立委捨棄自己的綠色，究竟是打什麼主意。

(中時 )