優質企業善盡社會責任！上櫃公司中強光電首度提供正修科大優秀弱勢學生獎助學金，經中強光電主管評選後，由電子工程系陳冠廷、機械工程系吳政穎及一名電機系弱勢生獲得該獎助學金。

工學院龔皇光院長感謝中強光電給正修同學機會，希望獲選同學能夠吃苦耐勞，用心從做中學，有機會成為中強光電的員工，有企業協助將讓同學求學之路，更無後顧之憂。

由中強光電公司舉辦的「箇中好手‧育才圓夢」獎助優秀及弱勢學生活動，第一次選在正修科技大學舉行，中強光電副總經理吳佳蒨在評選會中，鼓勵參加評選的同學，把最好的表現出來，讓公司更認識你，這個有意義的活動將會持續辦下去。

中強光電對正修工學院電子、電機、資工及機械系多位符合資格的學生進行評選，同學則在現場向中強光電主管簡報，介紹他們的專長，若有機會進入中強光電，能對公司做出什麼貢獻。

中強光電指出，位於澄清湖畔的正修科大，為遠見雜誌評鑑全國技職排名第5的績優學府，獲教育部典範科技大學5年5億多、今年教育部深耕工業基礎計畫也獲得近2億元的補助，培育企業人才有目共睹，特選正修幫助同學圓夢。

(中時 )