台南市政府衛生局23日前往新市國中調查師生腸胃不適原因。（台南市政府衛生局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府衛生局23日前往新市國中調查師生腸胃不適原因。（台南市政府衛生局提供／劉秀芬台南傳真）

新市國中師生腹瀉嘔吐 衛生局前往調查

台南市政府衛生局23日接獲新市國中通報，校內師生疑似食品中毒症狀，截至23日中午共有236人出現腸胃不適症狀，171名學生請假休息，衛生局隨即前往調查，將22日午餐樣本及相關檢體帶回，以釐清發生原因。

衛生局表示，新市國中師生22日共有713人食用該校自製午餐，當天晚間起陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，部分伴有發燒、出疹，截至23日中午共227位學生及9位教師出現症狀。

新市國中校長薛英斌表示，衛生局至學校廚房初步稽查，皆符合「食品良好衛生規範準則」，菜單也算是安全菜單，部分學生可能因流感、腸病毒因素出現症狀，為求謹慎起見一起通報，要待衛生局檢驗結果出來才能確定發生不適原因。

校方表示，事件發生後，老師密切與請假學生家長保持聯繫，學生就醫後都回家休息，學校23日緊急幫學生進行衛教課程，每人發放口罩，並進行全校大消毒。

衛生局表示，已將該校所留22日午餐樣本及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送衞生局檢驗中心檢驗，結果最快一星期出來，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，將依違反食品安全衛生管理法開罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時 )