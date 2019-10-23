氣溫直直落，昨（22日）是24節氣中的霜降，隨著季節變換，臺北市立動物園也開始為來自熱帶地區的動物們準備加溫設備，尤其是特別需要保溫的爬蟲類動物，就更懶洋洋了！有時還需要搭配飲食調整，這些工作，全都仰賴保育員對鱷魚等物種生活需求上的精準掌握。

馬來長吻鱷是動物園裡體型最大的爬蟲動物。（台北市立動物園提供）

秋末，當我們為了保暖換上長袖上衣，就表示距離在動物照養環境中，要啟動加溫機制的時間不遠了，保育員會提早準備及測試各類型加溫設備，為即將到來的寒冬做準備。馬來長吻鱷是動物園裡體型最大的爬蟲動物，夏天不是漂浮在水面，就是在淺水處休息曬太陽，隨著季節變換，當氣溫逐漸下降，長吻鱷的活力也明顯降低，但是長吻鱷平常就不太動，要感覺牠們的活力是不是下降並不容易，這時就得依賴有經驗的保育員，透過觀察牠們停棲的位置，還有食慾的變化，來判斷啟動保溫設施的最佳時機。

溫帶動物區的馬來長吻鱷「酷龍」，體型超過5公尺，體重約650公斤。（台北市立動物園提供）

溫帶動物區的馬來長吻鱷「酷龍」，體型超過5公尺，體重約650公斤，冬天除了水面的水生植物，保育員還會在寒流來襲前加蓋帆布，同時加熱水溫，讓「酷龍」選擇自己喜歡的避寒位置。另外在熱帶雨林區5隻在動物園孵化，目前6歲的馬來長吻鱷，體長不到200公分，體重接近30公斤，水池裡的仿岩洞穴內有熱水管系統，如果氣溫再繼續滑落，保育員就會啟動加溫設施，鱷魚會依照對溫度的需求靠近熱水管系統，此時也是觀察鱷魚到底能憋氣多久的好時機，今年冬天我們一起來為馬來長吻鱷的肺活量解密吧。

隨著季節變換，當氣溫逐漸下降，馬來長吻鱷的活力也明顯降低。（台北市立動物園提供）

夏天馬來長吻鱷一週餵食2次，因為爬蟲動物需要靠外界溫度協助消化食物，環境溫度如果不恆定，會隨著氣溫降低，留意調整食物的提供頻率跟份量，以免消化不良，因此只要陰天或是氣溫過低，保育員就會暫停餵食。低溫也會讓動物免疫力降低，容易有病菌入侵，爬蟲動物不可缺的加溫裝置是冬季必備。雖然馬來長吻鱷經常在同樣位置停留不動，但只要是看長吻鱷棲息的位置，您瞬間就可以秒懂牠們對環境溫的感受。

雖然馬來長吻鱷經常在同樣位置停留不動，但只要是看牠們棲息的位置，您瞬間就可以秒懂牠們對環境溫的感受。（台北市立動物園提供）

爬蟲吃飯看天氣-看鱷魚秒懂冷暖。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)