對國民黨主席吳敦義列入不分區安全名單，前立法院長王金平說：「應該嘛！」他認為，只要吳有意願的話，是很好的安排，未來如果國民黨或者是有足夠的票數，能夠來讓他擔任立法院長的話，「都樂觀其成。」

王金平今天到樂活園地參訪。他說，非常仰慕，而且也非常感恩方里長他能夠塑造一個這麼樣善良、美好的社區文化，發揮人的愛心，能夠讓人的生命力有新的動力出來，所以他能夠善巧地運用各方面的資源，一起來讓鰥寡孤獨廢疾者真的都有所養，這是最可貴的地方，方里長能獲得總統的文化獎，是實至名歸，所以他是來表達他對方里長的敬意。

對不分區名單，王金平認為，吳敦義應該放在安全名單內，但不一定排在前幾名，因為未來如果他能夠進立法院的話，就是有一展身手的好機會，所以應該讓他所學、他的專長夠發揮在我們的國會裡面，所以他認為讓他在安全名單裡面，這是應該的。

至於親民黨爭的「總統門票」，王金平一如往常的表示，還是順其自然。

(工商 )