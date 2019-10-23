▲農村微旅行產業創生論壇在暨大舉行，與會代表都針對地方農村旅遊資源的整合與提昇，踴躍抒發己見，提出建言。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮長廖志城特地前往暨大參與在農村微旅行產業創生論壇，並鼓勵地方青年返鄉，共同發展鄉村旅遊觀光事業。（楊樹煌攝）

響應政府推動地方創生及鬆綁社區小旅行，國立暨南國際大學地方產業創生中心今23日下午在暨大舉辦「農村微旅行產業創生論壇」，廣邀產官學界代表，探討農村微旅行對地方產業發展的影響及其與地方產業創生之鏈結，鼓勵地方青年返鄉，發展鄉村旅遊觀光事業。

此次論壇從「趨勢」、「地方創生」及「產業創新」三方面切入，探討偏鄉如何發展農村微旅遊。暨大觀光休閒與餐旅管理學系特聘教授兼研發長鄭健雄首先開講，南投縣府農業處長陳瑞慶與談，提供宏觀的地方產業發展方向與全球永續發展目標的連結，亦對焦南投地方農村旅遊資源的整合與提昇。

水土保持局南投分局長陳榮俊分享農村再生經驗，特別提到農村旅遊需要營造區域亮點、推動深度旅遊體驗與食農教育、以文創思維開發優質農特產品等。

台灣休閒農業發展協會祕書長游文宏則針對農村產業創新，提出「認證制度」對農村微旅遊的價值，幫助農村建立品牌、凸顯特色及邁向國際。

綜合座談時則激勵在場青年認真思考返鄉的可能性。仁愛鄉南豐社區發展協會理事長王嘉勳暢談「眉溪部落」經驗，以「生態旅遊」找出兼顧永續環境及利益共享的發展模式，讓傳統賽德克部落再活化。

宜蘭員林鄉枕頭山休閒農業區總幹事許育豪盤點在地農產業，以「食在地、吃當季」的「創意生活體驗」為旅遊產業特色，並將社區媽媽及農村阿伯變身在地職人。

彰化二林斗苑休閒農業區理事長李俊憲以有限資源，推動「價值交換」、「品酒學習」、「農事體驗」及「轉換地景」等產業活動，為未來開創一條可走的道路。

鄭健雄表示，暨大長期於地方實踐社會責任中，深耕南投縣水沙連地區產業發展及人才培育，南投縣是觀光與農業大縣，此次論壇由教育部、科技部指導，水保局南投分局、南投縣農業處、南投縣觀光協會、大埔里地區觀光發展協會、臺灣鄉村旅遊協會共同協辦，產官學攜手共學共創，冀望未來更多青年返鄉投入農村觀光產業。

(中時 )