立委蔡適應支持永續生態紮根校園。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

蔡適應（中）感謝基隆市永昌扶輪社長呂國寶（左）協助「校園諾亞方舟計畫」。（蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

基隆市武崙國小與台灣原生植物保育協會合作推動「校園諾亞方舟計畫」，立委蔡適應23日響應並邀請全校師生、武崙里和外寮里環保志工一起種下2000顆喬木、灌木、藤本及草本植物等台灣原生種，讓學子在校園裡認識原生種植物、扎根環境教育。

台灣原生植物保育協會理事長呂文賓說，「校園諾亞方舟計畫」是以生物多樣性的生態校園為努力目標，協助各級學校來進行原生物種植物的復育保存，近幾年黑板樹等外來樹種入侵台灣，浮根會破壞人行道地面、花粉容易引發氣喘等免疫疾病。

武崙國小校長楊坤祥在朝會後舉辦植樹活動，帶領學生與教師、志工，一起把幼小的植株種進土裡，他說，讓學生親自看顧澆水，可以深刻體驗原生物種植物之美，將生態保育的觀念結合校園生活經驗，讓永續校園的理念在武崙實踐。

立委蔡適應在活動開始前，向武崙國小學子介紹台灣原生種植物，適合當地風土氣候生長，原生種植物茁壯後，不只能調節環境溫度，還有助於豐富生態的多樣性，也感謝基隆市永昌扶輪社、國泰慈善基金會、漢聲館播電台等團體協助。

蔡適應表示，今日學生種下植株後，整個永續生態的教育理念，會在孩子心中扎根，五年、十年之後再回到校園時，不只對學校有歸屬感，也能將這份愛護環境的心給延續下去，期待不久的將來，孩子們都能與台灣原生物種的植物，一起成長茁壯！

(中時 )