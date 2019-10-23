從達魯瑪克部落廚房孕育出來阿粨，在現代化企業管理下，仍保有原鄉的傳統風味。（莊哲權攝）

從達魯瑪克部落廚房孕育出來阿粨，在現代化企業管理下，仍保有原鄉的傳統風味。（莊哲權攝）

台北百貨公司超市也有賣「阿粨」！魯凱族返鄉青年弗納柳、妲娃賴夫妻傳承祖父手藝，把部落廚房美食「阿粨」升級為具衛生安全保證的冷凍宅配，已順利在台北百貨公司超市C!tysuper上架，這顆有故事的阿粨，住進百貨公司冷凍櫃，是原住民的驕傲。

台東美食躍上台北高端超市，縣長饒慶鈴今天透過小編在臉書向業者道賀，她說，逛百貨公司也能吃到阿粨，不但讓旅外遊子就近品嘗到家鄉味，也讓更多人認識台東美食。

阿粨是原住民豐年祭必吃傳統美食，33歲的台東達魯瑪克魯凱族青年弗納柳與漢人妻子妲娃賴，3年前返鄉，傳承祖父傳下來的手藝，將阿粨帶到各地擺攤推廣，因為銷售成績不錯，便以「粨發粨粽」為品牌，將部落裡的小廚房變身為現代化企業管理的食品加工廠。

粨發粨粽不僅獲得原民會第4屆百萬精實創業競賽獎，今年7月還赴北京參賽，獲得最佳新創事業獎，近日更在高端超市C!ty`Super台北天母館上架，住進去厲害的百貨公司冷凍櫃，在繁華都市也能嘗到原鄉單純的好味道。

現代化管理，仍不失傳統「原」味，從達魯瑪克孕育出來的阿粨，也提供10年前八八風災嘉蘭部落排灣族婦女的工作機會，弗納柳表示，從部落傳統食物到普及式的美食，還有很長的路要走，1個人可以走的很快，但1群人可以走的更遠，希望從1顆阿粨出發，在團隊的努力下，帶出與部落間的關係連結，讓更多族人從中找到自信。

(中時 )