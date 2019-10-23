嘉義市長黃敏惠（左二 ）、嘉義大學校長艾群（左三）與學生們同賞《棒球@台灣》紀錄片電子書首映。（廖素慧攝）

繼2014年電影《KANO》熱血上映後，《棒球@台灣》紀錄片電子書首映會23日在嘉義大學舉行，市長黃敏惠與嘉大校長艾群、嘉義市國小及嘉大棒球隊員、學生百餘人一起觀賞，見識台灣棒球的百年風華。

黃敏惠表示，嘉義市是台灣棒球的原鄉，也是KANO故事所在地，KANO精神的發源地，感謝棒球作家黃承富先生精心整理《棒球@台灣》中英日文三語版的紀錄片電子書，讓台灣人看見台灣的棒球文化，也讓世界看見台灣的軟實力，展現嘉義人的熱情。

棒球作家黃承富近40年觀察國內外棒球運動，製作《棒球@台灣》中英日文版，由神準國際行銷、完全運動智庫R共同出品，用獨特的視角，以紀錄片與電子書交織的方式，敘說台灣100年間的棒球故事。

《棒球@台灣》紀錄片電子書播映會從嘉義大學出發，11月23日至26日在高雄美濃徐生明國際少棒賽期間現場放映，之後在全台巡迴播出，2020年巡迴美國、日本、加拿大放映，把台灣的棒球故事帶到有棒球運動的國家。

昨天首映會現場邀請嘉義棒壇耆老蘇棟川前輩、中華民國學生棒球聯盟陳德華秘書長、前朴子少棒勇奪世界少棒冠軍陳昭安（18k王牌投手）一同參加，場面熱鬧。

(中時 )