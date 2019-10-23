庫茨涅佐夫號航母維修期間發生起重機掉落意外

俄羅斯自其唯一航母「庫茨涅佐夫」號維修期間發生意外後，近日傳出其航母有封存跡象。俄還曾多次發表「航母無用論」，指未來打擊航母的手段很多，航母作用已大不如前。但曾接收俄製航母並據以發展自建航母的中國大陸對此相當不以為然，陸媒甚至表示，俄羅斯是因為自已沒有可用的航母才講酸話，從俄羅斯曾花大力氣維修航母的過程來看，俄是被迫放棄航母，而非航母真的已無用處。

大陸《新浪軍事》報導指出，庫茨涅佐夫號是俄羅斯海軍目前唯一航母，服役已達30年，在還能運作時也算是俄海軍的門面。但自去年航母進塢維修時發生起吊機砸穿甲板事故，大型浮船塢亦因而沉沒，該航母的命運就已進入最後的倒計時。喜好冒險拍攝國防與機密照片的俄羅斯爬牆黨最近拍到該航母停泊在第35修船廠，造船廠正在庫茨涅佐夫號原有的塗裝上再刷塗封存報廢專用的紅色防銹底漆，並由此判斷俄海軍可能認為庫茨涅佐夫號修復無望，必須暫時進行封存作業。

報導說，近日俄軍方又再度發表評論稱，他已經不再需要航母，只需具備相應打擊航母的手段即可。這類言論從庫茨涅佐夫號發生意外以來就多次出現，但俄羅斯是否真的不需要航母，仍在大陸引發許多議論。

分析認為，俄當初曾計劃使用大陸浮船塢前往俄太平洋艦隊港口協助庫茨涅佐夫號重新維修，但最後又取消，主要還是其起重機掉落意外不只砸穿甲板，也造成艦體變形，航母受損狀況比想像中嚴重得多。

報導說，俄海軍此時仍積極尋找庫茨涅佐夫號航母的後續維修升級手段，但經費與可行性等兩項因素早已決定該航母的最終命運。從升級維護之初，俄國防部就不太情願投入經費，因為單就庫茨涅佐夫號航母的動力系統更換，就需投入數億美元，這幾乎能再採購一艘輕型導彈護衛艦。

而在意外發生時，原計劃更新的傳動系統和動力系統尚未進行，如果再雇用拖船拉到遠東或中國大陸，或是購買新竹的浮船塢，都要付出更多代價，加上還要新增甲板與船體等核心結構維修工程，現實的經費問題讓俄羅斯必須被迫放棄庫茨涅佐夫號。俄羅斯經只能靠反艦彈道導彈的中國大陸一樣，沒有航母時，只能暫時說航母「酸」。

(中時電子報)