公路愛情電影《跟你老婆去旅行》為了追逐楓雪美景日前正在加拿大拍攝，該片主角鳳小岳、陳妍希、張書豪因戲感情加溫、默契十足。國外戲份殺青日當天（22日）正巧是張書豪31歲生日，劇組眾人還輪番幫他驚喜慶生，讓他感動地說：「今天最浪漫與最溫暖的事情同時發生！今天是我生日，之前劇組已經先幫我切過蛋糕，沒想到陳妍希還記得我曾經說過想吃某家拉麵，結果到了晚上十一點，她還自己走路去那家店買拉麵送來給我」，大感意外的張書豪忍不住直呼：「好浪漫！好幸福！」

《跟你老婆去旅行》此次鳳小岳、陳妍希、張書豪組成全新金三角浪漫搭檔，近月拍攝與相處，讓他們對加拿大戲份殺青充滿感觸。陳妍希表示「好想繼續再拍下去，好多漂亮景色，尤其是楓葉。來這裡拍公路愛情電影，真是很幸福的事。」鳳小岳除了不捨加拿大美景，更「不捨劇組人員在半夜兩三度寒風中拍攝的辛勞」；張書豪覺得「此次來加拿大對大家充滿各種挑戰」，就像一起完成一個不可能的任務；秘密武器演員麥克隋也表示「很感傷加拿大行程結束，因為在這認識好多朋友，很依依不捨。」

劇組加拿大殺青大合照。（電影《跟你老婆去旅行》提供）

由滿滿額娛樂以及好好看文創聯合出品、製作，《比悲傷更悲傷的故事》幕後製作原班人馬的偶像公路愛情喜劇《跟你老婆去旅行》，終於在寒風中完成近月追逐楓雪美景拍攝行程；導演林孝謙、編劇呂安弦直說此次跨國拍攝經驗太寶貴，此次遠征加拿大，跨國拍攝規模之大可說台灣電影少有，經過近月時間拍攝歷練後，導演林孝謙跟編劇呂安弦收穫滿滿：「在加拿大拍片分秒必爭，但因為跨國劇組必需中英法文三語交錯進行，每次拍攝都是人力協調大考驗。」從魁北克、多倫多到蒙特婁，天氣讓他們最難忘：「加拿大的秋天，美就是美在不可捉摸，天氣變化產生很多意外美感，尤其楓紅遠比勘景時所見的綠葉更美得超乎想像。」《跟你老婆去旅行》預計2019年11月下旬殺青，並預計於2020年秋季上映。

(中時 )