印尼國家運輸安全委員會（NTSC）今天在最終調查報告簡報中，告訴獅子航空（Lion Air）空難的死者家屬，機械及設計問題導致意外發生。印尼媒體報導，報告最快會在25日釋出。

一架獅航波音（Boeing）737 MAX去年10月從雅加達起飛不久，隨即在爪哇海墜機，造成189名乘客及機組人員全數喪命。幾個月後，衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）波音737 MAX也墜毀，導致機上157人罹難，也讓這款機型在全球遭禁飛。

兩起事故初步調查皆顯示，自動飛行操作系統「操控特性增益系統」（MCAS）讓機師無法控制飛機。關於印尼空難的初步調查，還將矛頭指向廉價航空獅航的安全文化。

報告幻燈片顯示，造成波音新機型墜毀的原因包括，對防失速裝置MCAS系統運作和機師反應的錯誤假設。

根據幻燈片，對單一攻角感測器的仰賴讓MCAS系統更加脆弱，而墜毀飛機的感測器在先前維修過程中就沒有校正好。另外，缺乏墜機情況下系統如何運作的說明書，包括啟動對機師提出失速警告的「自動震桿器」也是肇事原因。

簡報內容也提到，機組人員在飛機手動控制及通訊方面，也面臨多項干擾和「不足」。

波音發言人拒絕對簡報置評，表示「因為當局尚未正式發布報告，現在進行回應對我們來說為時過早」。印尼媒體報導，最終調查報告最快會於25日釋出。

在空難中失去丈夫的伊卡（Eka Sulistiawati）在前往參加會議前表示：「我們要聽聽（監管單位）要對報告內容說什麼，希望這會讓案情更明朗。」

波音昨天撤換商用飛機部門總裁兼執行長麥克亞力斯特，這是波音因737 MAX型客機停飛而深陷危機7個月以來，最重大的高層人事異動。兩次墜機已使這家美國航空巨擘付出數十億美元計的代價，並引發各界呼籲改革企業文化，並解決透明度的問題。

一名原告的律師先前表示，波音目前跟11位事故罹難者家屬和解。官司纏身的波音今年稍早也表示，將提供1億美元支援737 Max空難受害家屬和社區。

國際監管機構發布報告表示，美國聯邦航空總署（FAA）缺乏人力和專業知識，因此無法在認證飛機時，對MCAS進行全面評估。

(中央社)